Зростання цін на газ у Німеччині, можливо, припиниться

Глава Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер заявив, що відсутність серйозних цінових стрибків, попри зупинку газопроводу "Північний потік", може означати, що ринки врахували втрати газових постачань із РФ і ціни стабілізувалися.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Він припустив, що мешканцям Німеччини, ймовірно, доведеться у найближчі дві зими зіштовхнутись з загрозою відсутності достатньої кількості газу.

“Міністр економіки ФРН очікує, що влітку 2024 року ми зможемо стати незалежними від російського газу. Але істина полягає в тому, що ціни на пальне, ймовірно, не будуть такими низькими, як раніше”, – зазначив глава BnetzA.

Що ж до зими, що наступає, то, за словами Мюллера, газові сховища в Німеччині заповнені майже на 65%, цього поки недостатньо, щоб обійтися в холоди без російського газу. Він нагадав, що оголошені роботи з технічного обслуговування газопроводу “Північний потік” мають завершитись 21 липня.

Водночас глава Федерального агентства з мереж вважає, що забороняти експорт палива до сусідніх європейських країн у разі виникнення газової кризи було б неправильним кроком. За його словами, така заборона порушить засади європейської солідарності.