Зростання цін на газ у Німеччині, можливо, припиниться

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Він припустив, що мешканцям Німеччини, ймовірно, доведеться у найближчі дві зими зіштовхнутись з загрозою відсутності достатньої кількості газу.
“Міністр економіки ФРН очікує, що влітку 2024 року ми зможемо стати незалежними від російського газу. Але істина полягає в тому, що ціни на пальне, ймовірно, не будуть такими низькими, як раніше”, – зазначив глава BnetzA.
Що ж до зими, що наступає, то, за словами Мюллера, газові сховища в Німеччині заповнені майже на 65%, цього поки недостатньо, щоб обійтися в холоди без російського газу. Він нагадав, що оголошені роботи з технічного обслуговування газопроводу “Північний потік” мають завершитись 21 липня.
Водночас глава Федерального агентства з мереж вважає, що забороняти експорт палива до сусідніх європейських країн у разі виникнення газової кризи було б неправильним кроком. За його словами, така заборона порушить засади європейської солідарності.
- Нагадаємо, найбільший трубопровід, що транспортує російський газ до Німеччини, 11 липня розпочав щорічне технічне обслуговування, очікується, що потік припиниться на десять днів, але уряди, ринки та компанії стурбовані тим, що закриття може бути продовжено через на війну в Україні.
- Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до громадян своєї країни та закликав до “колективної тверезості”, “щоб мати можливість споживати менше” в умовах дефіциту газу. Він пояснив, що РФ використовує енергію як зброю у “гібридній війні” проти Європи.
- За півтора місяця ціни на газ у Європі зросли вдвічі внаслідок того, що РФ знизила обсяги постачання усіма можливими маршрутами.
- Водночас за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ по її газопроводах.Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.