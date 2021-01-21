Про це поінформували в пресслужбі НБУ.

Так, Нацбанк переглянув прогноз зростання інфляції в 2021 році в бік підвищення: з 6,5% до 7%.

Згідно з прогнозом НБУ, інфляція прискориться в першій половині 2021 року, проте повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1 в.п. у першому півріччі 2022 року.

“Прискорення інфляції, за нашими оцінками, триватиме. За підсумками 2021 року споживча інфляція становитиме 7%. Вона вийде за межі цільового діапазону 5±1 в.п., але знову повернеться до нього в першій половині наступного року. Ми очікуємо, що в 2022–2023 роках інфляція перебуватиме близько середньострокової цілі в 5%”, – заявив сьогодні на брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку пояснюють прискорення інфляції в першому півріччі “споживчим попитом, здорожчанням енергоносіїв і гіршим торішнім урожаєм сільськогосподарських культур”.

“Крім того, зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці. Темпи зростання адміністративно-регульованих цін залишатимуться високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії”, – відзначили в НБУ.

За прогнозами, індекс споживчих цін перевищить цільовий діапазон НБУ вже в січні 2021 року, а в червні перевищить 8%.

У Нацбанку нагадали, що інфляція у 2020 році становила 5%.

При цьому правління НБУ зберегло облікову ставку незмінною в січні 2021 року – на рівні 6%. Однак у Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки в майбутньому “для приведення інфляції до мети”.

“Ми беремо до уваги погіршення інфляційних очікувань наприкінці минулого року, а також посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту. Якщо вплив цих факторів посилюватиметься надалі й не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, ми готові підвищити облікову ставку. Це дасть змогу стримати прискорення інфляції у 2021 році та повернути її до цілі 5% у 2022 році”, – наголосив на брифінгу Кирило Шевченко.

ДОВІДКА. Облікова ставка Національного банку України — один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів. Вона впливає на вартість кредитів, які Нацбанк надає комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожчі для банків позики рефінансування та банківські кредити для позичальників.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) створений для вимірювання середнього рівня зміни цін на товари та послуги (споживчого кошика) за певний період в економіці. Він є важливим показником, що характеризує інфляційні процеси в економіці країни й використовується для аналізу і прогнозу цінових процесів, перегляду розмірів грошових доходів і мінімальних соціальних гарантій населення і так далі.

Інфляція – підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін.