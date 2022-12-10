Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у коментарі “Радіо Свобода”.
“На жаль, є експертиза, що вона [будівля] не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва”, — розповів Кім.
ДОВІДКА: вранці 29 березня внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи.
Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих та 33 поранених. Згодом місцева влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 28.
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