Зруйнована в березні обстрілом російської армії будівля Миколаївської ОВА, не підлягає відновленню. За попередньою інформацією її знесуть.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у коментарі “Радіо Свобода”.

“На жаль, є експертиза, що вона [будівля] не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва”, — розповів Кім.

ДОВІДКА: вранці 29 березня внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи.

Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих та 33 поранених. Згодом місцева влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 28.