Один із найпотужніших ураганів в історії США "Лаура" досягнув узбережжя країни та вдарив по штату Луїзіана.

Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Близько 900 тисяч будинків і підприємств були знеструмлені, а цілі квартали перетворилися на руїни. Ураган, якому було присвоєно четверту категорію небезпеки, вибивав вікна, зривав дахи, ламав дерева та опори електропередачі. Узбережжя заливали штормові хвилі.

В аеропорту міста Лейк-Чарльз стихія перевернула літаки. На місцевій телестанції KPLC-TV впала частина телевежі.

Ураган пошкодив хімічний завод, через що стався витік хімікатів, що використовуються при виробництві мийних засобів.

Максимальна швидкість вітру досягала 241 км/год, повідомляє американський телеканал CNN. Через 11 годин після виходу на сушу “Лаура” втратила статус урагану і перетворилася на тропічний шторм.

Уже відомо про загибель щонайменше шести осіб: четверо з них через падіння дерев (у тому числі 14-річна дівчинка).

Повна оцінка збитку, завданого ураганом, ймовірно, займе кілька днів.

Проте влада штату відзначає, що наслідки могли бути гіршими.

“Абсолютно очевидно, що ми не зазнали катастрофічної шкоди, яка, на нашу думку, була ймовірною. Але ми зазнали колосальних збитків”, – заявив губернатор штату Джон Белл Едвардс.

Він назвав “Лауру” найпотужнішим ураганом, що обрушився на Луїзіану.

Після Луїзіани стихія також накрила штат Арканзас. Прогнозуються повені, зливи, а подекууди торнадо.