Відповідний допис Шабунін опублікував на сторінці у Facebook.
Голова правління ГО “Центр протидії корупції” стверджує, що зрив обрання голови САП був найбільш вірогідним варіантом розвитку подій. Він переконаний, що суддя ОАСК Павло Вовк має особисті гарантії від президента України Володимира Зеленського та/або голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Шабунін попереджає: зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки що для чинної влади та учасників процесу, що для країни в цілому.
Він наголосив і на інших небезпеках зриву конкурсу:
“Повторюся, це вже давно не про зрив конкурсу на керівника САП — це руйнування наших стосунків з Заходом в час російської агресії, а значить про державну зраду”, – наголосив Шабунін.
- Нагадаємо, 20 грудня Окружний адміністративний суд Києва скасував Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
- Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.
- Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Ще у жовтні ЄС та США висловили своє розчарування тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зірвалося через відсутність кворуму.
- Також деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.
- #Букви розповідали, що не так з обранням нового керівника антикорупційної прокуратури.
- Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.