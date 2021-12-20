Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував скасування Окружним адміністративним судом Києва (ОАСК) Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Відповідний допис Шабунін опублікував на сторінці у Facebook.

Голова правління ГО “Центр протидії корупції” стверджує, що зрив обрання голови САП був найбільш вірогідним варіантом розвитку подій. Він переконаний, що суддя ОАСК Павло Вовк має особисті гарантії від президента України Володимира Зеленського та/або голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Шабунін попереджає: зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки що для чинної влади та учасників процесу, що для країни в цілому.

Він наголосив і на інших небезпеках зриву конкурсу:

“Повторюся, це вже давно не про зрив конкурсу на керівника САП — це руйнування наших стосунків з Заходом в час російської агресії, а значить про державну зраду”, – наголосив Шабунін.