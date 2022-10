Про це йдеться у дописі відомства у Twitter.

Там наголосили, що рішення РФ призупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом відсутності бажання з боку Москви дотримуватись будь-яких міжнародних угод.

Russia’s decision to halt the Black Sea Grain Initiative is yet another proof that Moscow is not willing to uphold any international agreements.

Poland, together with its EU partners, stands ready to work further to help Ukraine and those in need to transport essential goods.

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) October 30, 2022