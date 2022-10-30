У Міністерстві закордонних справ Польщі переконані, що оголошення РФ про припинення участі в експортній угоді з Україною за посередництва ООН є доказом того, що "Москва не бажає підтримувати будь-які міжнародні угоди".

Про це йдеться у дописі відомства у Twitter.

Там наголосили, що рішення РФ призупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом відсутності бажання з боку Москви дотримуватись будь-яких міжнародних угод.

“Польща разом зі своїми партнерами з ЄС готова працювати далі, щоб допомогти Україні та тим, хто її потребує, перевозити товари першої необхідності”, – зазначили у повідомленні.

Russia’s decision to halt the Black Sea Grain Initiative is yet another proof that Moscow is not willing to uphold any international agreements. Poland, together with its EU partners, stands ready to work further to help Ukraine and those in need to transport essential goods. — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) October 30, 2022

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала РФ виконати свої зобов’язання у межах Чорноморської ініціативи щодо вивезення української сільгосппродукції.

У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді”, звинувативши Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від РФ повернутися до своїх зобов’язань у “зерновій угоді”. Голова МЗС зауважив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Президент США Джо Байден назвав призупинення Росією зернової угоди “чисто обурливим”, а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Москва “використовує їжу як зброю”.

Блінкен заявив у Вашингтоні, що призупинення викликало жаль, і закликав “усі сторони підтримувати цю важливу, життєво важливу ініціативу”.

Він сказав, що будь-які дії РФ, спрямовані на переривання цього критично важливого експорту зерна, є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати.

НАТО 30 жовтня також закликала Москву терміново відновити угоду, укладену за посередництва ООН.

“Президент Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю та покласти край своїй незаконній війні проти України”, – заявила представниця альянсу Оана Лунгеску. “Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, щоб продовольство потрапило до тих, хто його найбільше потребує”, – зазначила вона.

За словами Лунгеску, всі союзники НАТО свого часу вітали угоду, яка була досягнута за допомогою Туреччини. “Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі”, – додала Лунгеску.

В ООН заявили, що підтримують зв’язок з РФ щодо виходу зі “зернової угоди”: “Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу”, — зазначив заступник речника Генсека ООН Фархан Хак у коментарі “Суспільному”.

Довідка. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.