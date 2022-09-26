Збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації, спрямованої на негайний вплив на поле бою. Швидких розв'язання цих проблем немає.

Про це повідомляє американське аналітичне агентство Інститут вивчення війни.

Президент РФ Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні структурні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. “Часткова мобілізація”, яку він оголосив 21 вересня, створить додаткові сили, але неефективно та з великими внутрішніми соціальними та політичними витратами.

Сили, сформовані цією “частковою мобілізацією”, що критично важливо, навряд чи суттєво додадуть до чистої бойової потужності російських військ у 2022 році.

“Путіну доведеться виправити основні недоліки російського військового персоналу та системи техніки, щоб мобілізація мала будь-який значний вплив навіть у довгостроковій перспективі. Його дії наразі свідчать про те, що він набагато більше стурбований тим, щоб доставляти тіла на поле бою, ніж усуненням цих основних недоліків”, – констатують в аналітичному агентстві.

Наголошується, що проблеми, з якими стикається Путін, частково походять від давньої невирішеної напруженості в російському підході до формування військової сили. Російська та радянська військова політика щодо людської сили з 1874 по 2008 роки була розроблена для підтримки повної масової мобілізації всього російського та радянського населення для повномасштабної війни. Загальна військова повинність і мінімальний дворічний термін служби мали на меті гарантувати, що практично всі чоловіки призовного віку отримають достатню підготовку та досвід у бойових спеціальностях, щоб їх можна було мобілізувати на дійсну службу після відбуття терміну та швидко відправити на війну як ефективних солдатів. Більшість російських і радянських бойових підрозділів у мирний час зберігалися в «кадровому» статусі — вони зберегли майже повний комплект офіцерів і багато унтерофіцерів разом із невеликою кількістю солдатів.

Російські військові намагалися перейти на повністю добровольчу основу під час фінансової кризи 2008 року, але не змогли повністю здійснити перехід. Закінчення холодної війни та демонстрація у війні в Перській затоці 1991 року чеснот повністю добровольчої армії призвели до того, що багато держав відмовилися від моделей призову. Російська армія залишалася прихильною моделі кадрового резерву до 2008 року, коли Путін наказав своєму новопризначеному міністру оборони Анатолію Сердюкову перевести російську армію на професійну модель і реформувати її, щоб заощадити кошти після фінансової кризи 2008 року. Один із таких заходів щодо скорочення витрат скоротив термін обов’язкової строкової служби до 18 місяців у 2007 році, а потім до одного року у 2008 році.

У підсумку російські військові отримали гібридну модель, яка поєднує в собі солдатів строкової служби та професійних солдатів. Професійна армія коштує дорого, тому що держава повинна пропонувати потенційним добровольцям набагато вищі зарплати та виплати, ніж вона надає призовникам, у яких немає іншого вибору, окрім як служити. Сердюков швидко виявив, що російський оборонний бюджет не може дозволити собі запропонувати спокуси, достатні для подолання багатовікового російського опору військовій службі.

Пріоритезація формування професійних сил і позбавлення пріоритетності строкової служби, ймовірно, призвело до руйнування бюрократичних структур, необхідних для мобілізації. Мобілізація – це завжди бюрократично складна справа. Це вимагає від місцевих чиновників по всій країні добре виконувати завдання, яке вони, можливо, ніколи не виконують і репетирують рідко, якщо взагалі. Підтримка бюрократичної інфраструктури, необхідної для проведення широкомасштабного призову в запас, потребує значної уваги з боку вищого керівництва — уваги, якої воно, ймовірно, не приділялося в Росії протягом останніх 15 років або близько того.