Російські війська починають зміцнювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та на сході Запорізької областей особовим складом з Херсонської області та мобілізованими військовослужбовцями.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

Генштаб України повідомив про збільшення чисельності російських військових у Луганську. Він зазначив, що росіяни розміщують своїх військовослужбовців у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай також заявив, що російські війська перекидають залишки своїх ВДВ із правобережної Херсонської області до Луганської.

У Луганській обласній військовій адміністрації додали, що частина передислокації російських військ прибуває в Новоайдар, приблизно за 55 км на схід від Сєвєродонецька.

В Інституті вивчення війни припускають, що російські війська продовжуватимуть використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області. Відомо, що російські війська намагаються розосередити сили шляхом розгортання деяких елементів у напрямку Гуляйполя на сході Запорізької області.

Залучення цих додаткових мобілізованих сил планується найближчими тижнями у наступальних діях на Донеччині та утримання оборонних позицій на Луганщині. Також повідомляється, що російські війська намагаються розосередити сили шляхом розгортання деяких елементів у напрямку Гуляйполя на сході Запорізької області.