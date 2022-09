Про це повідомляє пресслужба міноборони Великої Британії у Twitter.

Підрозділи ЗСУ повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від річок Оскіл і Сіверський Донець, де сили консолідувалися після попереднього наступу на початку цього місяця.

В оборонному відомстві впевнені, що Росія встановлює більш суттєву оборону, ніж раніше, можливо, на тлі того, що українське просування відтепер загрожує тим частинам Луганської області, де відбувся псевдореферендум щодо незаконного приєднання до РФ.

У розвідці також наголосили, що тривають важкі бої в Херсонській області, де росіяни на правому березі Дніпра залишаються вразливими. Водночас Росія продовжує спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, попри серйозний тиск на своїх північних та південних флангах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 September 2022

