Британські розвідники зауважили, що останніми днями українські військові активізували наступальні операції на північному сході країни. Водночас росіяни не полишають невдалі спроби наступу на Бахмут.

Про це повідомляє пресслужба міноборони Великої Британії у Twitter.

Підрозділи ЗСУ повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від річок Оскіл і Сіверський Донець, де сили консолідувалися після попереднього наступу на початку цього місяця.

В оборонному відомстві впевнені, що Росія встановлює більш суттєву оборону, ніж раніше, можливо, на тлі того, що українське просування відтепер загрожує тим частинам Луганської області, де відбувся псевдореферендум щодо незаконного приєднання до РФ.

У розвідці також наголосили, що тривають важкі бої в Херсонській області, де росіяни на правому березі Дніпра залишаються вразливими. Водночас Росія продовжує спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, попри серйозний тиск на своїх північних та південних флангах.

“Ймовірно, це пов’язано з політичним тиском, оскільки РФ використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги”, — зазначається в повідомленні.