Збройні сили України продовжують наступ на сході країни, проте ситуація на полі бою залишаються складною, адже окупанти намагаються утримати захоплені раніше території.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці зазначили, що за останні три дні українські військові захопили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Натомість Росія спробувала інтегрувати Оскіл до консолідованої оборонної лінії після виведення своїх військ на початку вересня.

Крім того, у Міноборони Великої Британії наголосили, що на півдні Донецької області тривають бойові дії, оскільки українські війська штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, який Росія захопила ще у травні.

“Ситуація на полі бою залишається складною, але Україна чинить тиск на територію, яку Росія вважає важливою для своїх військових цілей”, – додали у британській розвідці.

Варто зазначити, що станом на початок 212-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

За минулу добу противник завдав 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів.

Натомість за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка. Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.