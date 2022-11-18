Експерти Інституту вивчення війни вважають, що звільнити від росіян лівий берег Херсонщини ЗСУ буде важче, аніж правий берег. Складність полягає у тому, що на лівому березі обмежена кількість місць, які можна вразити, щоб перешкодити військам РФ отримувати постачання.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

У звіті мовиться, що війська РФ на лівому березі Херсонщини будуть менш вразливі до кампанії блокування ЗСУ, яку українські воїни використали для звільнення правого берега області.

Через схід Херсонської області до інших контрольованих Росією територій на півдні України пролягає кілька основних наземних шляхів сполучення: південна траса Т2202 Нова Каховка – Армянськ, південно-східна траса Р47 Каховка – Генічеськ і траса М14, яка тягнеться на схід до Мелітополя, Бердянська, Маріуполя.

Геолокаційні супутникові зображення вказують на те, що російські війська встановлюють оборонні позиції вздовж деяких із цих критично важливих наземних шляхів сполучення, а повідомлення в соціальних мережах свідчить, що ЗСУ вже почали завдавати ударів на російські райони концентрації та військові засоби на цих маршрутах.

“Обмежена кількість високоякісних доріг і залізниць у цьому районі, зокрема, які з’єднують Крим із материком, створює потенційні вузькі місця, які можуть стати вразливими до зусиль України щодо блокування, яке повинне поступово погіршити здатність Росії продовжувати постачати своє угруповання у східній Херсонській області та інших районах півдня України”, – мовиться у звіті.

Виходячи з цього, резюмували експерти, українським силам, ймовірно, буде важче звільнити лівий берег Херсонщини, однак у ЗСУ є можливість перешкодити зусиллям Росії зміцнити та утримати свої нові лінії оборони.