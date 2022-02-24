“Президент Володимир Зеленський одразу зібрав Воєнний кабінет, Раду національної безпеки та оборони. Були ухвалені всі необхідні рішення з погляду логістики контроперації проти збройних сил Російської Федерації, в Україні був запроваджений воєнний стан. Це конкретні дії із захисту нашої територіальної цілісності”, – зазначив радник керівника Офісу Президента.

За словами Михайла Подоляка, російські війська з використанням артилерійських систем почали масово бомбити військову інфраструктуру на території України, аеропорти, аеродроми, складські та військові потужності української армії. Після цього частково почалися сухопутні операції збройних сил Росії, які порушили державний кордон України в декількох областях.

“О 5-й ранку пан Путін фактично оголосив війну Україні. Зробив це без жодних підстав. Жодної підстави, щоб в односторонньому порядку оголосити війну Україні, не було. Тільки фейкові підстави, які використовувала російська пропаганда”, – наголосив він.

Він наголосив, що Глава держави майже постійно перебуває на зв’язку з лідерами країн-партнерів. Практично весь світ одноголосно вважає, що це віроломний напад збройних сил РФ, який матиме великі юридичні наслідки.

Михайло Подоляк також закликав ЗМІ дуже ретельно перевіряти інформацію, яку вони публікують чи дають в ефір.

“Збройні Сили ведуть тяжкі бої, але ведуть. У нас є вже багато результатів. На деяких напрямках збройні сили РФ відкинуті. Збройні Сили були готові до всіх сценарних планів Росії і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив матиме наростальний характер”, – зазначив радник керівника Офісу Глави держави.

“Щодо міст, географії – це Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернігів, Харків, Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон, Краматорськ і безпосередньо по лінії зони проведення ООС”, – сказав він.

Зі свого боку радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що за попередніми оцінками, перший удар Росії провалився.

Олексій Арестович зазначив, що, за попередньою інформацією, фіксується незначне вклинення противника на відстань до 5 кілометрів на півночі Харківської області та на Чернігівщині. На Волинському напрямку просування ворога відбито.

За словами радника керівника Офісу Президента, наявні з української сторони втрати не знизили боєздатності ЗСУ та інших силових структур.