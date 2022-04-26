Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter.
Вочевидь російська сторона намагається взяти в оточення укріплені позиції ЗСУ на сході України. Важкі бої тривають на південь від Ізюма. Очікується, що окупанти спробують просунутися до міст Слов’янськ і Краматорськ з півночі та сходу.
“Українські сили готують оборону в Запоріжжі через можливий напад Росії з півдня”, – йдеться у повідомленні.
Тимчасово російські війська зайняли Кремінну. Армія РФ досягла незначних успіхів у деяких областях з того часу, як зосередила свою увагу на повній окупації Донбасу. Проте ворогу для значного прориву заважає недостатня кількість засобів тилового та бойового забезпечення.
- Нагадаємо, російські окупанти та колаборанти підірвалися у мерії тимчасово окупованої Кремінної, коли зібралися на “нараду”. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай стверджує, що вибух стався внаслідок недотримання правил технічної безпеки та витоку газу.
- Дві ворожі крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від влучання російських крилатих ракет.
- Російські окупаційні війська 17 разів обстріляли мирне населення на Луганщині.