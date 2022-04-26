Російські військові можуть напасти на Запоріжжя з півдня. Збройні сили України готуються до захисту міста.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter.

Вочевидь російська сторона намагається взяти в оточення укріплені позиції ЗСУ на сході України. Важкі бої тривають на південь від Ізюма. Очікується, що окупанти спробують просунутися до міст Слов’янськ і Краматорськ з півночі та сходу.