Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter.

Вочевидь російська сторона намагається взяти в оточення укріплені позиції ЗСУ на сході України. Важкі бої тривають на південь від Ізюма. Очікується, що окупанти спробують просунутися до міст Слов’янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

“Українські сили готують оборону в Запоріжжі через можливий напад Росії з півдня”, – йдеться у повідомленні.

Тимчасово російські війська зайняли Кремінну. Армія РФ досягла незначних успіхів у деяких областях з того часу, як зосередила свою увагу на повній окупації Донбасу. Проте ворогу для значного прориву заважає недостатня кількість засобів тилового та бойового забезпечення.