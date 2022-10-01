Українські військові, ймовірно, протягом наступних 72-х годин захоплять або оточать Лиман, що у Донецькій області.

По це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти наголосили, 30 вересня російські окупанти продовжували відходити з позицій навколо Лимана, оскільки українські сили продовжували оточувати російські війська у цьому районі. Ймовірно, протягом наступних 72-х годин ЗСУ повернуть Лиман під свій контроль або повністю оточать його, взявши окупантів у так званий котел.

Так звана “ДНР” і російські військові кореспонденти заявили, що російські сили все ще контролюють Лиман, але відійшли зі своїх позицій у Дробишевому (приблизно 6 км на північний захід від Лимана) та Ямполі (приблизно 13 км на південний схід від Лимана).

Російські джерела стверджували, що окупанти все ще контролюють одну дорогу з Лиману на Торське, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок.

Російські джерела також відзначали посилення активності українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лиману після нібито переправи через річку Жеребець.

На відео з геолокацією також видно, як українська артилерія завдає ударів по відступаючим російським військам біля Торського.

Деякі російські військові оглядачі стверджували, що українські війська форсували річку Сіверський Донець у Дронівці і зараз діють у лісах на південь від Кремінної.

Російські джерела також одностайно зазначали, що українська артилерія продовжує перекривати єдиний шлях виїзду російських військ, що залишився, на дорозі Кремінна-Торське.

За даними деяких джерел, росіяни стягують до Лимана додаткові резерви, аби утримати свої позиції. Зокрема голова псевдореспубліки “ДНР” Денис Пушилін заявив, що 30 вересня російські війська продовжили розгортання додаткових резервів для утримання Лимана

Російські оглядачі також повідомили, що війська РФ розгорнули частини 503-го гвардійського мотострілецького полку 58-ї загальновійськової армії біля Торського, намагаючись прорвати оточення в цьому районі, зазначивши, що підрозділ принаймні частково складається з новомобілізованих. Інші оглядачі зазначали, що в районі Лимана поряд із підрозділами російських проксі-республік діють підрозділи Західного та Центрального військових округів (ЗВО та ЗВО).

Попри це, багато оглядачів стверджували, що відхід росіян із Лиману нагадує хаотичний відступ із Балаклії Харківської області через погану координацію та відсутність артилерійської підтримки. Вони укотре почали критикувати військове командування РФ за те, що вони “не навчились на своїх помилках на Харківщині”. Інші заявляли, що російське військове командування не надіслало необхідного підкріплення, а натомість завдає ракетних ударів по Миколаївській області, не підтримуючи оборону Лимана.

Міністерство оборони РФ своєю чергою повідомило лише про удари українських сил на північ від Лиману в Рідкодубі і не згадало про удари українських сил на захід, схід чи південь від Лиману.