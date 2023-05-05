Про це повідомляє Defense Express.

Тоді 4 травня про атаку у Києві офіційно повідомили у Київській міській військовій адміністрації й зазначили, що російські загарбники здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу. У КМВА додали, що остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків.

Станом на момент публікації цієї новини офіційних повідомлень та підтверджень від Генштабу ЗСУ або інших офіційних відомств щодо типу ракет, які РФ застосувала під час обстрілу 4 травня, немає.

Водночас видання Defense Express із власних джерел отримало фото уламків ракети, які впали 4 травня.

У Defense Express зазначили, що з огляду на фото, уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці. На одному з фото – носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 “Кинджал” зі складною формою різких переходів діаметра.

У виданні пояснили, що альтернатива у вигляді Х-22 має іншу носову частину, з овальними переходами. Також зафіксований на фото обтічник збитої ракети відрізняється й від балістичної ракети ОТРК “Іскандер”, який “товстіший”.

На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі.

У Defense Express припустили, що саме з цим пов’язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня.

“Щодо повідомлення, що було знищено балістичну ціль, то річ у тім, що “Кинджал” є гіперзвуковим лише у фантазіях росіян. Бо хоча він й розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість”, – пояснили у виданні.

А також додали, що Україна вже офіційно отримала засоби, які можуть боротися з балістичними цілями – Patriot. У Defense Express припустили, що саме Patrio ЗСУ успішно використали вночі 4 травня.