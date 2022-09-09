Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ЗСУ вдалось досягти значних успіхів на Харківщині 8 вересня. Ймовірно, що протягом наступних 72-х годин українські військові звільнять від окупантів й місто Куп'янську.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти наголосили, що 8 вересня ЗСУ досягли значних успіхів у Харківській області і наступають на місто Куп’янськ – ключовий тиловий вузол військ окупантів перед Ізюмським напрямком.

“Українські війська, ймовірно, просунулися до позицій у радіусі 15 км від Куп’янська та протягом ночі будуть обстрілювати місто. Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, захоплять Куп’янськ протягом наступних 72 годин”, – зазначили аналітики.

Зазначається, що ЗСУ відвоювали Борщівку та Іванівки. що вздовж автошлях Е40. Також є ймовірність, зо українські воїни звільнили Шевченкове, або ж обійшли населений пункт і проснулись у напрямку Грушівки.

Російське джерело повідомило, що українські війська захопили Савинці, Раківку та Довгалівку – населені пункти на північ від Залимана на R78.

Російські джерела також стверджували, що українські війська досягли транспортних вузлів у Веселе та Куньє, що за 10 км на схід від Савинсті на R78, однак поки що немає жодних доказів цієї заяви.

Українські війська продовжували свій рух на південний схід по трасі N26 у напрямку до Куп’янська, просуваючись щонайменше до Шевченкового (приблизно 35 км на захід від Куп’янська), де геолокаційні зображення показують українські війська на в’їзді до населеного пункту, а більшість російських джерел повідомляють, що бої тривають.

“Втрата Куп’янська та інших тилових районів на критично важливих вузлах перешкоджатиме зусиллям Росії підтримувати наступальні та оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв’язку з Ізюмом”, резюмували аналітики.