Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:

особового складу — близько 38300 (+160) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1684 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од;

артилерійських систем – 846 (+0) од;

РСЗВ / MLRS – 248 (+1) од;

засоби ППО – 110 (+1) од;

літаків – 220 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1);

крилаті ракети – 166 (+4);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од;

спеціальна техніка – 68 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському  напрямку.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine