Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:
особового складу — близько 38300 (+160) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1684 (+7) од;
бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од;
артилерійських систем – 846 (+0) од;
РСЗВ / MLRS – 248 (+1) од;
засоби ППО – 110 (+1) од;
літаків – 220 (+0) од;
гелікоптерів – 188 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1);
крилаті ракети – 166 (+4);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од;
спеціальна техніка – 68 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
- Розпочалася сто сорок четверта доба протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує наступати на сході України.
- Міноборони Росії в особі її очільника Сергія Шойгу оголосило, що російська оперативна пауза завершилася 16 липня.
- Згідно з повідомленням розвідки Великої Британії, Росія зміцнює свої оборонні позиції на окупованих територіях півдня України, оскільки всерйоз сприймає загрозу контрнаступу ЗСУ задля деокупації територій.