Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 84210 (+330) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2886 (+1) од;

бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од;

артилерійських систем – 1868 (+1) од;

РСЗВ – 393 (+0) од;

засоби ППО ‒ 209 (+0) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1);

крилаті ракети ‒ 480 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од;

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ