Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 84210 (+330) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2886 (+1) од;
бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од;
артилерійських систем – 1868 (+1) од;
РСЗВ – 393 (+0) од;
засоби ППО ‒ 209 (+0) од;
літаків – 278 (+0) од;
гелікоптерів – 261 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1);
крилаті ракети ‒ 480 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од;
спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
- Протягом останніх двох місяців дві роти, підпорядковані Східному військовому округу, втекли після вбивства їх командира.
- Російські війська починають зміцнювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та на сході Запорізької областей особовим складом з Херсонської області та мобілізованими військовослужбовцями.
- Розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.