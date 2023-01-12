Українські військові ліквідували понад сотню російських окупантів, 2 кулеметних та 2 мінометних розрахунки росіян у районі Соледару на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідувати загарбників та ворожу техніку вдалось завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників.

Оператори ССО ЗСУ виявили скупчення окупантів на кількох ділянках. На ураження ворога було скеровано артилерію. Також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс “Точка-У”.

У результаті цього підтверджено знищення понад 100 окупантів, а також двох кулеметних та двох мінометних розрахунків.

На відео Командування Сил спеціальних операцій ЗС України – один з етапів відпрацювання артилерії по заданих координатах.