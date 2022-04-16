Про це повідомляє Defence express та Euromaidan Press.
Високопоставленого російського військового поховали сьогодні 16 квітня у Санкт-Петербурзі. Відомо, що на церемонії був присутній губернатор Олександр Беглов. Також світлини з місця подій опублікували російські ЗМІ.
Підрозділи 8-ої армії діяли на Півдні України, зокрема поблизу Миколаєва, а штаб містився у Чорнобаївці. Однак де та коли знищили Фролова невідомо.
Раніше повідомлялося про ліквідацію й інших генералів:
- Андрія Суховецького
- Віталія Герасимова
- Андрія Колеснікова
- Андрія Мордвічова
- Магомеда Тушаєва
- Олега Мітяєва
- Якова Резанцева
- Нагадаємо, облогою українського Маріуполя керує особисто російський генерал-полковник Михайло Мізінцев. Раніше він керував операцією в Сирії.
- Збройні сили України ліквідували російського генерал-лейтенанта Якова Рязанцева у Чорнобаївці.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час боїв під Києвом було знищено російського підполковника А. Захарова.
- В Україні ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку армії загарбників, полковника Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році отримав та виконав наказ штурмувати Іловайськ під час виходу українських воїнів із котла.
- Також українські військові ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова.
- Також, під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу РФ.