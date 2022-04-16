Про це повідомляє Defence express та Euromaidan Press.

Високопоставленого російського військового поховали сьогодні 16 квітня у Санкт-Петербурзі. Відомо, що на церемонії був присутній губернатор Олександр Беглов. Також світлини з місця подій опублікували російські ЗМІ.

Підрозділи 8-ої армії діяли на Півдні України, зокрема поблизу Миколаєва, а штаб містився у Чорнобаївці. Однак де та коли знищили Фролова невідомо.

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