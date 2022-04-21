Ворог продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці. ЗСУ ліквідували командира першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковника Дениса Мєжуєва.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Триває п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Точиться повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Противник продовжував наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Водночас не припиняються ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

За уточненими даними, захисниками та захисницями України був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв.

Також отримали важкі поранення та перебувають на лікуванні два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов.

Крім того, значно деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів проведена примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей, незадовільне харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування регулярних підрозділів РФ.