Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Триває п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Точиться повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Противник продовжував наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Водночас не припиняються ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.
За уточненими даними, захисниками та захисницями України був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв.
Також отримали важкі поранення та перебувають на лікуванні два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов.
Крім того, значно деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів проведена примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей, незадовільне харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування регулярних підрозділів РФ.
- Нагадаємо, про знищення ще одного російського гелікоптера повідомили у Національній гвардії України. Цього разу система протиповітряної оборони уразила гелікоптер К-52 “Алігатор”.
- Відомо, що співробітники Служби безпеки України викрили законспірований склад із боєприпасами та комплектувальними до військової техніки РФ у Харківській області. Всі “знахідки” вже передано на потреби ЗСУ.
- За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни оголосили мобілізацію чоловіків.