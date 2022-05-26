На автодорозі Лисичанськ-Бахмут ліквідовано блокпост росіян. Траса не перебуває під контролем окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Цим шляхом евакуювали жителів Луганської області, але через постійні обстріли ситуацію ускладнено. За словами Сергія Гайдая, там перебували 50 окупантів, яким вдалося закріпитися на певний час.

“ДРГ там, частина залишилася назавжди. Блокпост розбито, їх відкинули. Трасу наразі не контролює російська армія”, — розповів він.

Траса Бахмут-Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами. Окупанти спеціально відкривають вогонь по мирних мешканцях, котрі намагаються виїхати. Глава ОВА додав, що шанс евакуації вже 80:20.

“Доїхати з Бахмута до Лисичанська колосально складно”, – розповів Гайдай.