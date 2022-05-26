Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Цим шляхом евакуювали жителів Луганської області, але через постійні обстріли ситуацію ускладнено. За словами Сергія Гайдая, там перебували 50 окупантів, яким вдалося закріпитися на певний час.
“ДРГ там, частина залишилася назавжди. Блокпост розбито, їх відкинули. Трасу наразі не контролює російська армія”, — розповів він.
Траса Бахмут-Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами. Окупанти спеціально відкривають вогонь по мирних мешканцях, котрі намагаються виїхати. Глава ОВА додав, що шанс евакуації вже 80:20.
“Доїхати з Бахмута до Лисичанська колосально складно”, – розповів Гайдай.
- Нагадаємо, голова Луганської ОВА повідомив, що протягом минулої доби, 25 травня, російські окупанти знову активно обстрілювали регіон. Унаслідок злочинних дій росіян загинуло троє мирних мешканців.
- У Луганській області через інтенсивні бойові дії та обстріли важка ситуація. Окупанти вдалися до тактики знищення Сєвєродонецька, щоб піднести для себе велику перемогу.