Про це повідомляє 93-ї ОМБр “Холодний Яр” в Facebook.
Бійці Збройних сил знищили 2С19 Мста-С. Ворог розмістив знаряддя для майбутніх атак на площі залізничного вокзалу. Техніку вдалося знищити без істотних руйнувань в місті.
“Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростою задачею. Утім, холодноярцям вдалося з нею справитися”, — зауважили у повідомленні.
У місті Тростянець загарбники “поводяться все більш зухвало, ще більш нахабно”, додав голова ОДА Дмитро Живицький. За його словами, окупанти ходять по будинках, вибивають вікна, двері тощо. Ворог залякує людей, що вони зобов’язані виїхати до РФ, а якщо вони не покинуть свої домівки, то буде їм гірше. Голова ОДА припустив, що у такий спосіб вони планують створити картинку для пропаганди.
- Нагадаємо, вперше з початку війни російські окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.
- Кількість загиблих внаслідок авіаудару російських загарбників по телевежі в селі Антопіль, що поблизу Рівного зросла. Станом на ранок 16 березня підтверджених смертей вже 21.
- Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у міськраді міста Буча, взявши у полон співробітників адмінбудівлі та місцевих волонтерів, які допомагали виїхати з міста мирним мешканцям.
- Також російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні в Маріуполі – про це встиг повідомити один із працівників закладу.