Про це повідомляє 93-ї ОМБр “Холодний Яр” в Facebook.

Бійці Збройних сил знищили 2С19 Мста-С. Ворог розмістив знаряддя для майбутніх атак на площі залізничного вокзалу. Техніку вдалося знищити без істотних руйнувань в місті.

“Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростою задачею. Утім, холодноярцям вдалося з нею справитися”, — зауважили у повідомленні.

У місті Тростянець загарбники “поводяться все більш зухвало, ще більш нахабно”, додав голова ОДА Дмитро Живицький. За його словами, окупанти ходять по будинках, вибивають вікна, двері тощо. Ворог залякує людей, що вони зобов’язані виїхати до РФ, а якщо вони не покинуть свої домівки, то буде їм гірше. Голова ОДА припустив, що у такий спосіб вони планують створити картинку для пропаганди.