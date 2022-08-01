Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 41030 (+200) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1768 (+5) од;
бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од;
артилерійських систем – 932 (+16) од;
РСЗВ – 259 (+0) од;
засоби ППО – 117 (+0) од;
літаків – 223 (+0) од;
гелікоптерів – 190 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1);
крилаті ракети – 174 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2912 (+10) од;
спеціальна техніка – 82 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
- Розпочалася сто п’ятдесят девʼята доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Противник посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.
- Літаками штурмової авіації завдано два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються.
- Пильна громадянка повідомила у поліцію про підозрілого чоловіка, який робив фото пошкоджених будівель у Харкові.
- Росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі через занадто повільне просування на сході України.