Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41030 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1768 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од;

артилерійських систем – 932 (+16) од;

РСЗВ – 259 (+0) од;

засоби ППО – 117 (+0) од;

літаків – 223 (+0) од;

гелікоптерів – 190 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1);

крилаті ракети – 174 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2912 (+10) од;

спеціальна техніка – 82 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

  • Розпочалася сто п’ятдесят девʼята доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Противник посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.
  • Літаками штурмової авіації завдано два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються.
  • Пильна громадянка повідомила у поліцію про підозрілого чоловіка, який робив фото пошкоджених будівель у Харкові.
  • Росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі через занадто повільне просування на сході України.