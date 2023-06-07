Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що українська армія має достатньо зброї, щоб почати контрнаступ, і ця операція дасть країні довгоочікувану перемогу, потрібну для вступу в НАТО.

Джерело: Reuters.

Як відзначив очільник МЗС, членство в НАТО, ймовірно, стане можливим лише після закінчення активних бойових дій.

Водночас посадовець не відповів на питання, чи розпочався вже контрнаступ ЗСУ. Однак він підкреслив, що найголовнішим є не час початку наступальної операції, а її результат, зокрема перемога українців.

“Ми вже розблокували всю зброю. Членство в НАТО не допоможе зупинити російську війну, проте воно здатне запобігти подальшим збройним конфліктам. Тому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні – прийти до моменту, коли Україна стане повноправним членом Альянсу”, – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що довгоочікуваний український контрнаступ призведе до того, що Київ поверне собі “стратегічно важливу територію”, зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Своєю чергою, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, після візиту до Києва заявив, що план майбутнього контрнаступу Збройних сил України “вражає”.

Окрім того, американські та західні офіційні особи вже бачать ознаки того, що розпочинається довгоочікуваний контрнаступ України проти Росії. Вони відзначили “значне посилення бойових дій” на сході України упродовж останніх 48 годин.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що оголошення про початок контрнаступу не буде.

Проте, сьогодні, 7 червня, Маляр заявила, що Сили оборони перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку. Зокрема за минулу добу ЗСУ просунулись на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.