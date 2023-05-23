У передмісті Бахмута тривають запеклі бої, по флангах міста захисники мають незначне просування. Російські військові продовжують проводити зачистку у захоплених районах Бахмута.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

“У місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль”, — підкреслила вона.

У передмісті Бахмута тривають бої. Захисники України контролюють південно-західну околицю міста в районі “Літак”.

За словами заступниці міністра оборони, ворог намагається зайняти вигідні позиці. Водночас йому це не вдається.

Також на певних ділянках ворог перебуває в обороні: “Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування”.