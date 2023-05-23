Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
“У місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль”, — підкреслила вона.
У передмісті Бахмута тривають бої. Захисники України контролюють південно-західну околицю міста в районі “Літак”.
За словами заступниці міністра оборони, ворог намагається зайняти вигідні позиці. Водночас йому це не вдається.
Також на певних ділянках ворог перебуває в обороні: “Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування”.
- Президент США Джо Байден заявив, що у боях за Бахмут росіяни втратили понад 100 тисяч осіб. У числі враховано санітарні втрати.
- Збройні сили України взяли Бахмут у напівоточення. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що українські військові продовжують зберігати контроль над частиною міста.