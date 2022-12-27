Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
Зазначається, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського і Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Коломийчихи, Діброви й Площанки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Ситуація в області залишається складною.
За словами Гайдая, біля Кремінної тривають важкі бої. Втім, успіх на цій ділянці фронту на боці ЗСУ.
Голова ОВА додав, що окупанти позаймали всі лісосмуги й все навколо себе замінували. Більшість мінувань відбувалося дистанційно, тож карти мінувань, за його словами, немає навіть в самих окупантів.
Крім того, важка ситуація в Білогорівці. Після багаточасових артилерійських обстрілів по 10-20 окупантів “регулярно намагаються йти там в наступ, але ЗСУ відбивають всі ці наміри росіян”.
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