Станом на 27 грудня біля Кремінної, що на Луганщині тривають важкі бої, однак Збройні сили України роблять успіхи на цьому напрямку.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Зазначається, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського і Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Коломийчихи, Діброви й Площанки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Ситуація в області залишається складною.

За словами Гайдая, біля Кремінної тривають важкі бої. Втім, успіх на цій ділянці фронту на боці ЗСУ.

Голова ОВА додав, що окупанти позаймали всі лісосмуги й все навколо себе замінували. Більшість мінувань відбувалося дистанційно, тож карти мінувань, за його словами, немає навіть в самих окупантів.

Крім того, важка ситуація в Білогорівці. Після багаточасових артилерійських обстрілів по 10-20 окупантів “регулярно намагаються йти там в наступ, але ЗСУ відбивають всі ці наміри росіян”.