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Таку заяву він зробив на тлі розширення українського фронту через підрив Росією Каховської ГЕС на 200 км.
“Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України. Як для російської окупаційної армії, так і для українських захисників з’явилися нові можливості, але також і нові небезпеки”, – пояснив Рьопке.
Ширина водосховища становить від 7 до 30 км. За оцінкою Рьопке, солдати вже зараз можуть пройти по висохлому дну. Колісна техніка там навряд чи проїде, але гусенична – можливо, вважає журналіст.
“Тепер з’явилася можливість, що Україна буде наступати не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи і мінні поля протягом декількох місяців, але також і у зовсім іншому місці”, – наголосив експерт.
Водночас він зауважив, що в наступ через водосховище можуть перейти і російські підрозділи, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю.
- 22 червня заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що за добу ситуація на фронті не зазнала суттєвих змін.
- Триває чотириста вісімдесят четверта доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Внаслідок підриву Каховської ГЕС, в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.
- За даними Інституту вивчення війни (ISW), повільніші, ніж очікувалося, темпи контрнаступальних операцій України не визначають ширший наступальний потенціал країни.