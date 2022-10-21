За оцінками американської розвідки, у наступні шість тижнів, доки не погірщиться погода, українські військові можуть просунутися на Донбасі та потенційно повернути Херсон. Однак Росію це не стримає.

Про це повідомляє The New York Times.

У наступні шість тижнів ЗСУ мають можливість досягти значних успіхів у боротьбі з російськими окупантами, якщо будуть просуватись темпами на півдні та сході, поки не зміниться погода, адже з погіршенням погодніх умов обидвом військам доведеться зробити паузу і перегрупуватись.

Американські офіційні особи кажуть, що ймовірність повсюдного розвалу російських військ, яка дозволила б Україні захопити ще одну величезну територію, як це було у вересні на Харківщині, мала. Але окремі російські підрозділи можуть зламатися перед постійним тиском України, що дозволить ЗСУ продовжувати відвойовувати міста на Донбасі та потенційно повернути Херсон.

Американські та українські чиновники не роблять точних прогнозів, вони кажуть, що бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців, попри те, що останнім часом війна йде на користь України.

Однак низка змін може стати особливо актуальною для зміни траєкторії конфлікту: складніші бойові умови в грудні, ступінь готовності президента РФ Володимира Путіна до ескалації боротьби, чи вдасться зберегти єдність Європи цієї зими на тлі різкого зростання цін на енергію і потенційна зміна політичної ситуації в Сполучених Штатах, що може призвести до зменшення військової підтримки України.

Останніми днями бої загострилися. Однак, військові аналітики кажуть, що Україна має імпульс на своєму боці, який дає їй шанс визначити, на чому вона хоче зосередити зусилля для повернення території.

“Тут є українське вікно можливостей. Українці мають свободу вибирати, куди вони збираються атакувати”, — сказав Мейсон Кларк, російський військовий аналітик з Інституту вивчення війни.

Офіційні особи США в приватному порядку заявляють, що Україна повинна продовжувати використовувати свою перевагу в найближчі тижні, але не до такої міри, щоб надмірно розширити свої лінії військового постачання або дати російській армії шанс використати будь-які слабкі місця в оборонних лініях ЗСУ.

Українські посадовці публічно роблять оптимістичні заяви щодо перспектив України на полі бою. Офіцери ЗСУ також з цим погоджуються, однак наголошують, що їм вдається досягти успіхів дорогою ціною.

“Рухаємось вперед, але не так стрімко, як на Харківщині. І втрат багато”, — зазначив командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка воює на Херсонщині, майор Ярослав Галас

Американські офіційні особи вважають, що українське просування незабаром може змусити російські війська в Херсоні відійти за річку Дніпро, повернувши більшу частину міста під контроль України. Російське командування рекомендувало відступити до річки, але Путін скасував цей наказ. Цього тижня російські окупаційні чиновники почали змушувати близько 60 000 людей із Херсона перейти на західний берег Дніпра, перед українським натиском.

Після вересневого наступу українським військам довелося сповільнити темп і зміцнити свої лінії постачання на північному сході. Оскільки Росія зробила крок до зміцнення цих позицій, блискавичний контрнаступ ЗСУ знову сповільнився.

Однак деякі американські офіційні особи заявили, що українці, схоже, готові просуватися вперед і вийти з глухого кута в Луганській області, де вони можуть оточити або зламати російську оборону. Важливо, що якщо українські сили зможуть взяти під контроль трасу 66 на Луганщині найближчими тижнями, вони можуть перекрити ключову дорогу, якою Росія користується для постачання своїх військ на окупованих територіях.

Російські військові все ще стикаються з викликами, подібними до тих, з якими вони стикались з початку війни. Проблеми з матеріально-технічним забезпеченням завадили Москві належним чином забезпечити солдатів. Комунікація між російськими підрозділами залишається складною, що змушує їх розгортати старших офіцерів поблизу лінії фронту та перешкоджає скоординованим рухам. А резервісти, яких зараз перекидають на поле бою, погано навчені та погано оснащені.

Але навіть якщо зараз Кремль втрачає оберти, Росія, на думку американських чиновників і військових аналітиків, ще не програла війну. І дуже важливо, кажуть американські чиновники, ніколи не недооцінювати супротивника. Збройні сили РФ все ще можуть проводити широкомасштабні артилерійські операції, і Росія має дві потенційно сильні сторони: введення військ у результаті примусової мобілізації, яку Путін здійснив за наполяганням ключових командувачів, і здатність покривати великі втрати на полі бою.

У звіті уряду США минулого тижня говориться, що росіяни втратили 6000 одиниць техніки. Втрати живої сили росіян обчислюються тисячами. Але основною сильною стороною російської армії полягає у тому, щоб кидати на поле бою більше техніки та солдатів навіть у відчайдушні моменти. Попри втрати, американські чиновники кажуть, що Росія та Путін, схоже, готові продовжувати боротьбу. Проте є межі.

“Очевидно, що Росія зараз відчуває серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. З настанням зимових місяців це стане лише важчим. Тому час, безумовно, має важливе значення, коли справа доходить до того, щоб використати це з операційної точки зору”, – заявив у вівторок речник Пентагону генерал Патрік Райдер

Україна, зі свого боку, отримала десятками мільярдів американської допомоги, зброї та фінансування, які підтримували економіку та дозволяли ЗСУ спершу уповільнити просування Росії, а тепер повернути територію.

Враховуючи динаміку бойових дій, офіційні особи США не думають, що буде тривала пауза у бойових діях. Зима не сповільнить бойових дій, але сповільнить пізня осіння багнюка. Щойно земля зміцніє в лютому, приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення, армії знову зможуть рухатися швидше.

Росія може використати наступні чотири-п’ять місяців, щоб перегрупуватися, можливо, підготувавши до війни своїх новомобілізованих солдатів. Але що буде далі, за словами американських чиновників, залишається відкритим питанням.

Росія може спробувати відвоювати позиції, які вона втратила з вересня, відновивши повільний артилерійський обстріл. Крім того, Путін міг би віддати наказ про ескалацію — потенційно аж до використання ядерної зброї — щоб змінити позиції своєї армії. Або Росія може спробувати зафіксувати теперішні здобутки, намагаючись домовитися з українцями, сподіваючись на те, що європейські столиці, які насторожено ставляться до нестачі палива взимку, змусять Київ погодитися на припинення вогню.

Американські офіційні особи попереджають, що в їхній оцінці війни є важливі застереження. Українські чиновники досі не діляться більшістю своїх оперативних планів. Попри те, що Сполучені Штати мають кращі розвідувальні дані про російські плани, наміри Путіна щодо наступного етапу війни важко розпізнати, адже на даний час існує мало регулярних контактів між американськими офіційними особами та їхніми російськими колегами.

“Я не думаю, що українці зможуть повністю розвалити російську армію найближчим часом. У цьому сенсі росіяни змогли покрити втрати. Однак я думаю, що великі російські наступальні операції на цей час майже не розглядаються”, – сказав Кларк

Однак динаміка війни може змінитися навесні.

Навіть якщо Україна завадить Росії досягти її стратегічних цілей – повалити уряд у Києві та змусити країну відвернутися від Європи – це не означає, що Путін припинить боротьбу.

Реальність сучасної війни полягає в тому, що переможець не отримує права голосу, коли бої припиняються. Путін, за словами чиновників, навряд чи погодиться на поразку найближчими місяцями.

“Часто той, хто програв, вирішує, коли війна справді закінчиться. Існують розбіжності в очікуваннях людей щодо того закінчення війни та бойових дій. Бойові дії можуть затихнути, але це не означає, що сама війна закінчиться”, — сказав Майкл Кофман, директор російських досліджень дослідницького інституту C.N.A. в Арлінгтоні, штат Вірджинія.