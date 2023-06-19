Джерело: Інститут вивчення війни

Як повідомляється, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що, за його попередньою оцінкою, протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу українських підрозділів.

Водночас видання The Wall Street Journal 17 червня написало, що ЗСУ здебільшого призупинили своє просування останніми днями, оскільки українське командування переглядає тактику.

Зазначається, що ці повідомлення узгоджуються з нещодавніми спостереженнями аналітиків щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України.

Раніше фахівці зауважували, що Україна ще не залучила більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і не розгорнула основні зусилля. Крім того, як наголосили аналітики, оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, тож ця зупинка не означатиме завершення контрнаступу.