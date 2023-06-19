Джерело: Інститут вивчення війни
Як повідомляється, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що, за його попередньою оцінкою, протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу українських підрозділів.
Водночас видання The Wall Street Journal 17 червня написало, що ЗСУ здебільшого призупинили своє просування останніми днями, оскільки українське командування переглядає тактику.
Зазначається, що ці повідомлення узгоджуються з нещодавніми спостереженнями аналітиків щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України.
Раніше фахівці зауважували, що Україна ще не залучила більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і не розгорнула основні зусилля. Крім того, як наголосили аналітики, оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, тож ця зупинка не означатиме завершення контрнаступу.
- Українські військові продовжують контрнаступальні операції, зокрема, під Бахмутом.
- Українські та американські офіційні особи визнали, що контрнаступ України проти потужної російської оборони виснажливий і кривавий, але вони наполягали на тому, що він приносить успіхи і що будь-який вердикт щодо його результатів вкрай передчасний.
- Після тижня важких боїв українських військових попереду ще очікують справжні випробування. ЗСУ дещо віддалені від основного рубежу російських окупантів, а основна частина захисників, яких готували до контрнаступу, ще не беруть у ньому участі.
- Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що український контрнаступ проти російських окупаційних військ, який вже триває, може не стати визначальним для закінчення війни.