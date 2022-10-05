Україна продовжує розвивати наступальні операції як на північно-східному, так і на південному фронтах. Британські розвідники вважають, що відтепер з високою ймовірністю Збройні сили Україні завдадуть удару по важливій для росіян дорозі Сватове-Кремінна, що ускладнить їм підтримку окупаційних військ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії у Twitter.

“Дуже ймовірно, що тепер Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить для Росії можливість поповнення своїх підрозділів на сході”, — йдеться в повідомленні.

Також за даними розвідки, на північному сході, у Харківській області, українські захисники закріпилися на значній ділянці території на схід від річки Оскіл. ЗСУ просунулися на 20 км за річку вглиб російської оборонної зони в напрямку постачання міста Сватове.

У британському оборонному відомстві вважають, що з політичної точки зору, російські лідери, швидше за все, будуть занепокоєні тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, про яку Росія заявила, що офіційно анексувала її минулої п’ятниці.