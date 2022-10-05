Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії у Twitter.
“Дуже ймовірно, що тепер Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить для Росії можливість поповнення своїх підрозділів на сході”, — йдеться в повідомленні.
Також за даними розвідки, на північному сході, у Харківській області, українські захисники закріпилися на значній ділянці території на схід від річки Оскіл. ЗСУ просунулися на 20 км за річку вглиб російської оборонної зони в напрямку постачання міста Сватове.
У британському оборонному відомстві вважають, що з політичної точки зору, російські лідери, швидше за все, будуть занепокоєні тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, про яку Росія заявила, що офіційно анексувала її минулої п’ятниці.
- Цієї ночі, 5 жовтня, російські окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами-камікадзе. Обидві атаки відбулись на Білу Церкву.
- Вранці 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури.
- В Україні триває 224-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські захисники ліквідували 61 000 загарбників.
- Станом на початок 224-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.