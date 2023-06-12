Джерело: національний телемарафон.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що ворог намагається контратакувати. За минулу добу відбулося загалом три боєзіткнення на цьому напрямку. Російські військові 249 разів били по наших позиціях різними типами артилерії та здійснили 2 авіанальоти.
Бійці ЗСУ знищили 66 російських загарбників, ще 86 поранили, трьох взяли в полон.
“Також було знищено дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети “Нона”, гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад з боєприпасами”, — повідомив речник.
- Протягом останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнали значних втрат.
- 11 червня у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія втрачала одного солдата за кожні 48 см захопленої території в місті Бахмут Донецької області.