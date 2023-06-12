Джерело: національний телемарафон.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що ворог намагається контратакувати. За минулу добу відбулося загалом три боєзіткнення на цьому напрямку. Російські військові 249 разів били по наших позиціях різними типами артилерії та здійснили 2 авіанальоти.

“Ми в свою чергу продовжували контратакувати там, де були можливості, і на флангах пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши ворога”, — підкреслив речник.

Бійці ЗСУ знищили 66 російських загарбників, ще 86 поранили, трьох взяли в полон.

“Також було знищено дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети “Нона”, гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад з боєприпасами”, — повідомив речник.