Джерело: національний телемарафон.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що ворог намагається контратакувати. За минулу добу відбулося загалом три боєзіткнення на цьому напрямку. Російські військові 249 разів били по наших позиціях різними типами артилерії та здійснили 2 авіанальоти.

“Ми в свою чергу продовжували контратакувати там, де були можливості, і на флангах пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши ворога”, — підкреслив речник.