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ЗСУ на околицях Лисичанська — Гайдай

Військові Збройних сил України (ЗСУ) перебувають на околицях Лисичанська в Луганській області.

Субота, 10 вересня 2022, 17:21
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Про це повідомив “Суспільному” голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Втім, посадовець не надав жодних подробиць.

Після важких боїв за Лисичанськ українські захисники були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. Ще на початку липня 2022 року в американському Інституті вивчання війни заявляли, що для російського лідера Володимира Путіна було надзвичайно важливо захопити Лисичанськ. Зокрема іншою метою було вихід на кордони Луганської області.

Також після захоплення Лисичанська ворогу важче просуватися вперед.

Не так давно, 16 серпня близько 15:00 у тимчасово окупованому Лисичанську прогримів вибух. Гайдай зазначав, що внаслідок удару ліквідовано близько сотні “не рядових” солдатів другого армійського корпусу російської армії.

Теги: контрнаступ ЗСУ, Лисичанськ, Луганська область, Сергій Гайдай

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