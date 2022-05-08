Відповідну заяву опублікували в Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти для уповільнення руху ЗСУ зруйнували кілька мостів. Можливо загарбники намагаються провести обмежений відхід на північний схід від Харкова.

“Українські сили значно просуваються навколо Харкова і, ймовірно, найближчими днями вирушать до кордону з Росією”, – йдеться у статті.

Контрнаступальні дії Збройних сил України демонструють перспективні можливості. Вони можуть утворити умови для подальшого наступу на північному сході Харківської області.

Також українські захисники успішно відбивають поступ російських військ у бік Барвінкового. Ймовірно ворог відмовився від спроб рухатися прямо на південний схід у бік Слов’янська.