Українські військові роблять все для того, аби повернути під контроль південь Херсонської області та витіснити звідти російських загарбників. Проте російські армійці все ще мають перевагу в артилерії, боєприпасах і важкому озброєнні.

Про це йдеться у повідомленні The New York Times.

У повідомленні зазначається, що влітку під час операції з витіснення російських військ з півдня Херсонщини ЗСУ знищили російські командні центри та склади боєприпасів. Окрім того, українські захисники розірвали лінії постачання точними ударами по ключових мостах і поширили терор серед колабораційних чиновників серією підривів автомобілів та стрілянини.

“Але уздовж західного кордону Херсонської області українські бійці, які повинні були б завдати сильного удару в разі успішної спроби відвоювати територію, залишаються притиснутими в окопах”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що перекриття ліній постачання ще не послабило перевагу Російської Федерації в артилерії, боєприпасах і важкому озброєнні, що ускладнює, а то й унеможливлює просування українських сил без великих втрат.

“Без сумніву, нам потрібен контрнаступ. Я щиро вірю, що він відбудеться. Проте нам необхідна перевага у чисельності, нам потрібна перевага у важкому озброєнні. На жаль, для нас це є певною проблемою”, – сказав лейтенант із позивним Ада, який командує форпостом траншейних робіт у Миколаївській області, за кілька миль від російських рубежів у Херсоні.

У виданні наголосили на тому, що Росія зберігає перевагу в кількості військ і боєприпасах, а останніми тижнями Кремль посилив свою армію в регіоні, перекинувши туди ресурси з бойових дій на східному Донбасі. Навіть, якщо українські військові зможуть витіснити російські війська з сільськогосподарських угідь, їм, ймовірно, доведеться вести жорстоку міську битву за місто Херсон, що може призвести до величезних втрат людей.

За словами експертів, Кремль планує провести “референдум” щодо приєднання Херсона до Росії вже у середині вересня, і його зрив вимагатиме від президента України Володимира Зеленського та його генералів вжити значних наступальних дій.

“Обмеження, з якими стикаються українські військові, полягають у тому, що просуватися вперед у нинішніх бойових умовах справді важко”, — сказав професор стратегічних досліджень Сент-Ендрюського університету в Шотландії Філліпс О’Браєн. Проте він зазначив, що позиції Росії у Херсоні – також нестабільні.

За словами українських чиновників, хоча українські війська тижнями не просувалися до Херсона, їхня артилерійська кампанія, схоже, принесла свої результати, уповільнивши потік російської зброї, техніки та військ у регіон. Завдяки використанню високоточної зброї, такої як високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS, українські війська розбили три мости через величезну річку Дніпро, які з’єднували тисячі російських військ із лініями постачання на тимчасово окупованій українській території на схід від річки.

Українські командири та військові аналітики кажуть, що будь-який наступ вперед вимагатиме набагато більше військ і техніки, ніж Україна зараз має на Херсонському напрямку, оскільки обидві армії воюють на кількох фронтах.