Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу.
За його словами, Україна успішно б’ється проти російської сторони. Також вбили десятки ворожих солдатів.
“Україна б’ється і б’ється успішно. ЗСУ нанесли окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Російської Федерації. На сході лінію оборони ми втримали, ворога відкинуто”, – заявив Рєзніков.
Вже знищили шість російських літаків, два вертольоти та п’ять танків. Зокрема раніше повідомляли про перших полонених військових РФ.
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