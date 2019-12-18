У 2020 році у Збройних силах України щонайменше 8 батальйонно-тактичних груп навчать проводити бій у місті.

Про це заявив начальник відділу бойової підготовки Сухопутних військ – заступник начальника управління бойової підготовки Головного управління підготовки ЗСУ підполковник Владислав Пономарьов, повідомляє видання АрміяInform.

За його словами, комплекс на Львівщині, де українських військових навчатимуть проведенню бою у місті, у мінімальному обсязі вже збудований.

“Цього року дві батальйонно-тактичні групи пройшли вишкіл за програмою “Підготовка для дій в урбанізованій місцевості“. Термін навчання одного підрозділу — 2 тижні. Є рішення начальника Генерального штабу ЗС України, щоб кожна бригада, яка прибуває на відновлення боєздатності, після бригадних або командно-штабних навчань ще два тижні проходила підготовку за вказаною програмою“, – сказав Пономарьов.

Він зазначив, що начальник Генштабу погодив продовження фінансування навчального комплексу “Дії в урбанізованій місцевості“. Станом на сьогодні він являє собою селище міського типу, а в майбутньому це буде повноцінне місто з усіма об’єктами: шахтою, торговим центром, готелем, СТО, банком тощо.

“Наступного року за цією програмою сплановано підготувати від 8 до 12 батальйонних тактичних груп“, – додав офіцер.