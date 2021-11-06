Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ мали повне право використовувати безпілотник Bayraktar в зоні проведення ООС на Донбасі, оскільки в "Мінських угодах" йдеться про заборону саме росіянам використовувати дрони над українською землею.

Про це він сказав в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“У тексті Мінських угод чітко записано: “Заборона, обмеження безпілотних апаратів”… Але там є одне важливе слово, яке забувають навіть наші німецькі друзі, – “іноземних”. Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми на своїй землі. І це український безпілотний апарат. Є спеціальна служба – Спільний центр комунікацій і контролю. Вони повідомили ОБСЄ, що відбувається порушення Мінських угод з боку противника і що обстрілюють наші землі. Мало того, загинув наш боєць. І запросили “режим тиші”. Не відпрацював цей механізм. Тому, користуючись ст. 51 Статуту ООН, Україна реалізувала своє право на самозахист”, – зазначив Резніков.

Своєю чергою, п’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко зазначив, що використання Bayraktar – це спосіб змусити окупантів дотримуватися виконання Мінських угод.

“Застосування Bayraktar не є порушенням Мінських угод. А от використання артилерійських гармат високого калібру, які застосовувалися проти нас, заборонене Мінськими угодами. Я хочу наголосити, що це якраз і є примушування до виконання Мінських угод. Свого часу, коли ми отримали перші “Джавеліни”, у нас постійно на позиції з того боку виїжджали російські танки. І лише чутки про те, що на озброєнні українських Збройних сил можуть бути “Джавеліни”, одразу ж викликали хвилю відмов водіїв російських танків взагалі виходити на позиції”, – розповів він.

“Україна у своєму праві використовувати ті Bayraktar, які посилили міць ЗСУ. І кожен, хто виходить проти України, має чітко розуміти, що кара або реакція буде невідворотною. І може тоді вони не будуть вбивати українців. Я повністю підтримую позицію Збройних сил”, – додав Порошенко.