Компанія Quantum-Systems GmbH оголосила про постачання 105 додаткових розвідувальних безпілотних літальних апаратів з великою тривалістю польоту типу Vector для військової підтримки Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними відомства, фінансує замовлення уряд Німеччини. Крім того, з метою подальшої підтримки української армії Quantum-Systems також оголошує про відкриття центру навчання операторів Vector в Україні. Цей заклад також стане місцевим центром для закупівлі запасних частин і послуг з ремонту.

У розвідці зауважили, що це вже повторне замовлення безпілотників з боку України, й відтоді система змогла продемонструвати безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах.

Варто зазначити, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.

Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв’язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами й службами для повноцінної реалізації проєкту.

У Міноборони пояснили, що це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотних літальних апаратів, аби забезпечити ними Сили оборони України.

У відомстві розповіли, що вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.

ДОВІДКОВО. Vector – це розвідувальний безпілотник із нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. Розмах крила Vector складає 2,8 м, швидкість польоту – до 72 км/год. За повідомленнями розробника, для запуску БПЛА не потрібна пускова катапульта або злітно-посадкова смуга, він працює при швидкості вітру до 12 м/с. Час польоту – до 120 хвилин, радіус дії системи – до 15 км (можливе збільшення до 25 км). В QS GmbH уточнюють, що завдяки оновленню програмного забезпечення Vector може працювати за відсутності GNSS. Електрооптичний та інфрачервоний сенсори дозволяють безпілотнику виконувати місії як вдень, так і вночі.