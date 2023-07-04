Повідомляє депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань Олексій Гончаренко
Постачання йтимуть по програмі USAI.
В червні в рамках цієї допомоги Україна отримувала озброєнь на суму 2,1 млрд доларів.
Раніше експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Україні необхідно надати далекобійні ракети ATACMS.
- Колишній позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович поділився думкою щодо контрнаступу ЗСУ.
- Сполучені Штати схиляються до надання Україні касетних боєприпасів. Офіційно оголосити про це можуть вже на початку липня.
- За інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном.