Повідомляє депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань Олексій Гончаренко

Постачання йтимуть по програмі USAI. 

В червні в рамках цієї допомоги Україна отримувала озброєнь на суму 2,1 млрд доларів.

Раніше експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Україні необхідно надати далекобійні ракети ATACMS.