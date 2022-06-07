Українським військовим передали броньовані машини Pinzgauer. Їх анонімно придбав військовослужбовець ЗСУ з позивним "Гора" спільно з партнерами.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Дві бронемашини служитимуть бойовим бригадам Сил територіальної оборони ЗСУ, а ще шість відправили до інших військ. Pinzgauer 2009-го року є багатоцільовим військовим джипом. Їх можна використовувати як тягачі, медичні машини, машини глибинної розвідки та підтримки зв’язку.

Територіальна оборона ЗСУ додала, що “Гора” до активної фази війни був успішним підприємцем. Після повномасштабного російського вторгнення чоловік став боронити Україну, підтримуючи армію матеріально.

“Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав мого прізвища чи не бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю робити у такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію усі потреби. Після перемоги обов’язково розкрию себе”, – розповів він.

Подібні джипи можуть зберегти життя десяткам чи сотням людей.