Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Зазначено, що 160 коптерів відправили на схід, 85 — на запорізький напрямок та ще 55 — на херсонський. Безпілотники придбали завдяки спільному збору monobank, Олега Гороховського та Ігоря Лаченкова на “Армію дронів” у межах ініціативи United24.

Як пояснили в Мінцифрі, кожен DJI Mavic 3T Thermal оснащений тепловізором та камерою із зумом, що дозволяє проводити розвідку навіть уночі. Також завдяки цим дронам військові можуть коригувати артилерію і знищувати російську техніку.

“Спрощуємо процеси, прибираємо бюрократію та допомагаємо забезпечувати ЗСУ безпілотниками. Усе для того, щоб на фронті стало в сотні разів більше дронів, адже сміливість українців та технології стануть ключовими для майбутньої перемоги”, — прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім того, у пресслужбі додали, що за 9 місяців діяльності “Армії дронів” було придбано 3201 дрон.

Також нагадаємо, що через фандрайзингову платформу United24 зібрано понад 58 500 000 гривень на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.