Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Зазначено, що 160 коптерів відправили на схід, 85 — на запорізький напрямок та ще 55 — на херсонський. Безпілотники придбали завдяки спільному збору monobank, Олега Гороховського та Ігоря Лаченкова на “Армію дронів” у межах ініціативи United24.
Як пояснили в Мінцифрі, кожен DJI Mavic 3T Thermal оснащений тепловізором та камерою із зумом, що дозволяє проводити розвідку навіть уночі. Також завдяки цим дронам військові можуть коригувати артилерію і знищувати російську техніку.
“Спрощуємо процеси, прибираємо бюрократію та допомагаємо забезпечувати ЗСУ безпілотниками. Усе для того, щоб на фронті стало в сотні разів більше дронів, адже сміливість українців та технології стануть ключовими для майбутньої перемоги”, — прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Крім того, у пресслужбі додали, що за 9 місяців діяльності “Армії дронів” було придбано 3201 дрон.
Також нагадаємо, що через фандрайзингову платформу United24 зібрано понад 58 500 000 гривень на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
- Бренд одягу “Авіація Галичини” зібрав 1 008 519 гривень на ударний БпЛА R18 українського виробництва.
- За підсумками благодійного збору “Лютий донат”, котрий запустив Національний банк за підтримки “Приватбанку” та платформи United24, українці зібрали на дрони-розвідники “Чаклун” 11,8 млн грн.
- Фандрайзингова платформа UNITED24 разом з українським підприємством “АРТЕМСІЛЬ” випустили партії благодійної солі, кошти з якої спрямують на закупівлю дронів для ГУР.