ЗСУ отримали від «Армії дронів» 500 FPV-безпілотників «Пегас»

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

Безпілотники розподілили між 13 підрозділами Сил оборони України. Частина з них уже знищила десятки ворожих об’єктів.

Як повідомляється, FPV-дрони — конкурентна перевага на полі бою. Вони наздоганяють та знищують майже будь-яку ціль. А найголовніше — зберігають життя наших воїнів, які бачать усі кроки росіян, перебуваючи в укритті.

“Дякую Everstake за потужну підтримку Армії дронів. А також кожному, хто продовжує донатити через UNITED24 або на головному екрані Дії. Завдяки вам та підтримці відповідального бізнесу українська Армія дронів продовжує зростати”, – написав Федоров.

Нагадаємо, українські розвідники отримали 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Варто зауважити, що проєкт “Армія дронів”, ініційований Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою United24, передав на фронт 300 безпілотників Mavic 3Т.

Зазначено, що 160 коптерів відправили на схід, 85 – на запорізький напрямок та ще 55 – на херсонський. Безпілотники придбали завдяки спільному збору monobank, Олега Гороховського та Ігоря Лаченкова на “Армію дронів” у межах ініціативи United24.

Як пояснили в Мінцифрі, кожен DJI Mavic 3T Thermal оснащено тепловізором та камерою із зумом, що дозволяє проводити розвідку навіть уночі. Також завдяки цим дронам військові можуть коригувати артилерію і знищувати російську техніку.