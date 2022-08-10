України отримала ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Двома днями раніше прибули три установки.

Про це повідомила пресслужба урядового сайту Німеччини.

На сьогодні до України прибули 12 одиниць зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. За останні кілька днів до країни поставили 49 тисяч снарядів та три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

Gepard здатні вражати ціль на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Артилерійська установка передбачена для екіпажа, який складається з водія, командира та навідника.

Важка техніка модифікована під потреби ЗСУ, а саме всередині є цифровий комп’ютер. Він може приймати дані з інших радіолокаційних станцій (РЛС), тобто, “бачити” ціль поза своєю зоною.

Темп вогню артустановки сягає 550 пострілів з кожної гармати на хвилину. Магазин техніки містить 20 снарядів для наземних цілей.