Головнокомандувач Збройних сил України озвучив, скільки воєнної техніки втратив окупант за 19 годин широкомасштабної війни проти України.

Про це проінформував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Головнокомандувач сказав, що ця важка доба закінчилася тим, що українці не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів.

Орієнтовні втрати противника: танків – понад 30 одиниць, бойових броньованих машин – до 130 одиниць, літаків – 7, вертольотів – 6.

Сили оборони ведуть організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону.

Зокрема, сьогодні механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

Також механізованими підрозділами в районі Рикове було нанесено ураження силам противника, хоч вони кількісно переважали. Ворог знищений, успіху не має.

Наразі на Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожу колону зупинили.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили сили окупантів, хоч вони кількісно переважали.

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми. В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, уразили ударами колони окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.