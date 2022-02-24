Про це проінформував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
Головнокомандувач сказав, що ця важка доба закінчилася тим, що українці не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів.
Сили оборони ведуть організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону.
Зокрема, сьогодні механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.
Також механізованими підрозділами в районі Рикове було нанесено ураження силам противника, хоч вони кількісно переважали. Ворог знищений, успіху не має.
Наразі на Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожу колону зупинили.
Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили сили окупантів, хоч вони кількісно переважали.
На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.
На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми. В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.
Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.
Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.
Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.
Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, уразили ударами колони окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко повідомив, що всі бюрократичні перепони для озброєння територіальної оборони усунуті, і бійці вже отримують автомати та гранатомети.
- Нагадаємо, у Сумській області підрозділ територіальної оборони зупинив наступ російських військ.
- Також стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію на тлі вторгнення РФ. Вона проводитиметься протягом 90 діб.
- Наразі обмежено виїзд з України окремій категорії громадян – чоловікам, віком від 18 до 60 років.
- Захисники України відбили у російських десантників позиції у міжнародному аеропорту ДП “Антонов” у Гостомелі, що під Києвом.