Україна має план зі звільнення тимчасово окупованих територій на 2024 рік

Українські військові вже пройшли дві лінії оборони росіян і зараз перебувають перед третьою. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтервʼю FoxNews.

За його словами, загалом росіяни мають три лінії оборони на фронті.

“Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 2024 рік”, – зазначив Умєров.

Також він наголосив, що стратегічною перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року − включаючи Крим, Донбас і Чорне море, відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

На запитання ведучого, чи можливе якесь врегулювання, якщо війна триватиме роками, Умєров заявив, що всьому цивілізованому світу має бути соромно, якщо він не може себе захистити від авторитарного режиму.

“Це буде тривати і знищувати демократію. Вони (Росія, − ред.) вважають, що Україна і українці не мають існувати”, – сказав міністр.

Також Умєров уточнив, що в інтересах американців, щоб такий авторитарний режим не існував, тому не треба показувати своєї слабкості.

Він додав, що Україна хоче бути частиною НАТО і “говорити з ним однією мовою”. Тому всі розрахунки на наступний рік, закупівлі і планування операцій будуть проходити відповідно до стандартів НАТО, “щоб між нами не було ніякої різниці”.

На закиди про корупційні скандали в Міністерстві оборони Умєров сказав, що зараз проводяться тендери, конкурси, перевірки та різного типу аудити. Окрім цього, відомство готове запросити зовнішніх аудиторів для перехресної перевірки.

Раніше ми повідомляли, що українська бронетехніка вже працює за останньою лінією оборони РФ на Запоріжжі. За даними ISW, це був перший помічений випадок використання бронетехніки українськими військами поза межами російської трирівневої оборони.