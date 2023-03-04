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ЗСУ перебувають під дедалі сильнішим тиском у Бахмуті – британська розвідка

У розвідці Великої Британії повідомили, що російські окупанти почали сильніше тиснути на українських захисників у Бахмуті, підібравшись до північних околиць міста, які контролює ЗСУ.

Субота, 4 березня 2023, 09:37
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Про це йдеться у Twitter Великої Британії.

За даними розвідників, українська оборона у Бахмуті перебуває під дедалі більшим тиском російських окупантів. У місті та навколо нього продовжують точитись інтенсивні бої.

Російським армійцям та бойовикам ПВК “Вагнера” вдалось просунутись до північних околиць Бахмута, які утримуються Україною та є вразливими до російських атак з трьох сторін.

Своєю чергою Україна посилює оборону Бахмута елітними підрозділами. Більш того, за останні 36 годин ЗСУ підірвали два основних мости у Бахмуті, зокрема життєво важливий міст, який з’єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Бахмута до міста Часів Яр

“Утримувані Україною маршрути постачання з міста стають дедалі обмеженішими”, – наголосили у британській розвідці.

Варто зауважити, що за даними фахівців Інституту вивчення війни, українські захисники, ймовірно, готуються до виходу з Бахмута.

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