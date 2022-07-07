Київська прокуратура передала на користь Збройних сил України майже 1 мільйон гривень арештованих російських активів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

Подільська окружна прокуратура міста Києва у межах розслідування кримінального провадження відносно резидента РФ передала на потреби Збройних сил України близько 1 млн гривень вилучених активів.

Також встановлено, що службові особи та власники підприємства, що надає консалтингові послуги, запровадили протиправний фінансовий механізм безпідставного формування податкового кредиту, переведення безготівкових коштів у готівку та виведення грошових коштів за кордон. А це шкодило державній та економічній безпеці України.

“Під час слідства в офісному приміщенні згаданого підприємства-резидента Росії проведено обшук, у ході якого вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність останнього. За результатами слідчих дій, на банківські рахунки товариства накладено арешт”, – зазначено у повідомленні Київської міської прокуратури.

Арештовані активи на суму 1 млн гривень перераховані на потреби Збройних сил України. Наразі тривають заходи щодо звернення на користь ЗСУ іншого майна резидента РФ.

Нагадаємо, що нещодавно Збройним силам України передали гелікоптер та літак. Раніше ними користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука.На гелікоптер та літак накладено арешт за клопотанням Офісу Генерального прокурора. Майно вилучили правоохоронці та передали у користування ЗСУ.