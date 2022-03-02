Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Наразі загарбники намагаються уникати прямих зіткнень не лише з українськими військовими, але й цивільними мешканцями, які блокують рух російських колон.

На території України перестає діяти російська пропаганда і “освободітєли” усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав”, — зазначають у повідомленні.

Відомо, що на Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить. Водночас на Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.

Зазначається, що на напрямках на Малин та Ірпінь загарбники втратили наступальний темп, адже зазнали значних втрат та зараз зупинені на невигідних рубежах. На Чорнобильському напрямку, ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал.

На Житомирщині – російські війська намагаються розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничі, Шпитьки, Петрушки. Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Сіверському напрямку ворог зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, зазнав втрат та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

Варто зазначити, що на Чернігівському напрямку противник зупинений. Однак на Ніжинському – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець. На Донецькому ворог силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.

На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. У Чорноморській операційній зоні загарбники продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України.

Відзначається також розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.