Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що українські війська перехопили тактичну ініціативу та здобули тактично значні успіхи в районі Бахмута в контратаці 18 травня.

Джерело: ISW.

Операції 18 травня є продовженням локалізованих контратак, які українські сили ведуть протягом кількох днів, і не свідчать про початок нової великої операції.

Кілька російських мілблогерів стверджували, що українські війська пройшли через російські оборонні лінії на південь і південний захід від Іванівського і на північний захід від Кліщіївки з північного заходу.

Мілблогери також стверджують, що російські війська відступили з позицій на північ від Сакко і Ванцетті на позиції на південь від населеного пункту, але українські сили до цього населеного пункту ще не увійшли.

Очільник ПВК” Вагнер” Євген Пригожин заявив, що російські війська поступилися 570 м території на північ від Бахмута, що узгоджується із заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ від Бахмута та на 1000 метрів на південь від Бахмута.

Речник ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу українські війська просунулися до 1700 метрів, а 3-я окрема десантно-штурмова бригада України заявила, що контратаки бригади розширили український виступ у районі Бахмута до 2000 метрів завширшки та 700 метрів у глибину.

Українські офіційні особи також зазначили, що ЗСУ перехопили бойову ініціативу в районі Бахмута.

18 травня Череватий заявив, що українські сили відновили ініціативу на полі бою та змушують російські сили відповідати на дії України, зокрема шляхом перекидання підрозділів ВДВ на фланги Бахмута для оборони від наступу України.

Маляр заявила, що російські війська розгорнули більшість своїх резервів у районі Бахмута, що, дуже ймовірно, зашкодить іншим ділянкам фронту.

Своєю чергою Пригожин 18 травня визнав, що вагнерівці не можуть оточити українські війська в Бахмуті через втрату стабільних флангів на північ і південь від Бахмута.

Він звинуватив міноборони Росії у втраті вигідних позицій після того, як підпорядковані йому частини відступили з позицій на флангах Бахмута, необхідних для оточення.

Пригожин давно мав намір оточити ЗСУ у Бахмуті, однак не зміг цього зробити, оскільки українське військове командування вирішило захищати місто.

“Ймовірно, Пригожин передбачав, що українські війська повністю вийдуть із Бахмута через побоювання неминучого оточення, і навіть запропонував дозволити президенту Володимиру Зеленському вивести українські війська з міста 3 березня. Українська оборонна операція, однак, надавала пріоритет обороні українських сухопутних комунікацій на захід від Бахмута, що змусило вагнерівців вести війну в містах і проходити безпосередньо через саме місто. Визнання Пригожина ще більше підтверджує заяви українських чиновників про те, що ПВК “Вагнер” втрачає ініціативу на полі бою”, – резюмували фахівці.